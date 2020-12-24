2020/12/24 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون إن أقنعة الوجه تقلل من خطر

انتشار القطرات الكبيرة التي يمكن أن

تنقل العدوى بكوفيد-19 عند الحديث أو

السعال بنسبة تصل إلى 99.9 بالمئة، وفقًا

لتجربة مخبرية جديدة أجريت على تماثيل

عرض وعلى البش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة مثيرة عن فعالية "قناع الوجه".. هل يحمي من كورونا؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة مثيرة عن فعالية "قناع الوجه".. هل يحمي من كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).