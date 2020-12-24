كورونا لا يستسلم.. هذا ما نعرفه عن

2020/12/24 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تمض أيام على ظهور السلالة الثانية

من فيروس كورونا في بريطانيا، المعروفة

بشراستها، حتى ظهرت سلالة ثالثة أشد

منها في جنوب أفريقيا.

وجاء الإعلان عن السلالة الجديدة

وشدتها على لسان وزير الصحة البريطان

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