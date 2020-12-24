المالكي: لا رغبة عندي في تولي رئاسة الوزراء وهكذا أتوقع شكل الحكومة المقبلة

2020/12/24 | 20:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، انه لا يرغب بتولي منصب رئاسة الوزراء مجدداً.

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