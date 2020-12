صلاح يتراجع في تصنيف أفضل 100 لاعب في العالم (القائمة كاملة)

2020/12/24 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم الخميس، عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للعام 2020، وشهدت تراجع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول بـ 3 مراكز، مقارنه مع العام الماضي.

واحتل “الفرعون” صلاح المركز الثامن في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للعام 2020، متفوقا على كل النجوم العرب.

The 100 best male footballers in the world 2020: Nos 100-11 https://t.co/h0W6OhBRnr

— Guardian sport (@guardian_sport) December 23, 2020

وكان النجم المصري قد شغل المركز الـ69 في عام 2015، والـ65 في عام 2016 والـ22 في 2017، بينما جاء في المركز الخامس في عامي 2018 و2019، ليكون العام الجاري أول تراجع له في ترتيب القائمة منذ أن دخلها لأول مرة قبل خمس سنوات.

وقدم محمد صلاح أداء لافتا مع فريق ليفربول في العام 2020، وساهم في تتويج “الريدز” بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما، ويتصدر ترتيب هدافي “البريمير ليغ” في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، كما يتربع فريقه على عرش صدارة ترتيب الدوري أيضا.

وتربع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، على عرش صدارة ترتيب أفضل 100 لاعب في العام 2020، كما ضمت القائمة معظم نجوم الفريق البافاري المتوج بطلا لأوروبا في الموسم الماضي، وسيطر على كل البطولات في ألمانيا، كما تواجد عدد كبير أيضا من نجوم فريق ليفربول في القائمة.

ويشرف على اختيار اللاعبين والتصويت في قائمة “الغارديان” 241 فردا من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي في كل أنحاء العالم.

وفي ما يلي أفضل عشرة لاعبين في العالم للعام 2020 وفقا لقائمة “الغارديان”:

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

4- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول)

6- النرويجي إيرلينج هالاند (بروسيا دورتموند)

7- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

8- محمد صلاح (ليفربول)

9- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)

10- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

