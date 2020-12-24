المقرب من الصدر : يحق لأي أحد من أفراد التيار الصدري أن يُرشح للانتخابات

اكد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه يحق لأي أحد من أفراد التيار الصدري أن يُرشح لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات، فكلّنا من آدم وآدم من تراب.
وقال في تغريدة : نحن (العائلة الصدرية) ملزمون بأن نلتزم بالارشادات التي تصدر من المختصين الموثوقين المعينين من الجهات العليا ومن القيادة لكي يكون نجاح العمل الانتخابي مضموناً وبلا خروقات لكي لا تضيع آلاف الأصوات فيقل ويضمحل عدد الكراسي في مجلس النواب أو مجلس المحافظة .
فلا تستمعوا للمرجفين والمثبطين والعاملين على تفتيت وحدة الصف.
واضاف إن : اختيار فرد دون فرد لا يدل على الأفضلية إلا من ناحية التنظيم والتنسيق العالي لكسب الأصوات بصورة صحيحة وعملية نستطيع من خلالها أن نكون الكتلة الأكبر والتي ستكون سبباً لخدمة العراق عن طريق الاصلاح والخدمة وإرجاع هيبة العراق والمذهب.
ثم لتعلموا مجدداً أننا لا نرضى في هذه الانتخابات إلا بمرشح صدري (قح) عشق الشهيدين وأطاع القائد بكل جوارحه وقدم الشهداء وقدم العطاء ولم ينشق أو يهادن أو يشكك.
وتابع :لذا سنعلمكم لاحقاً ببعض الشروط الخاصة بعد أن نشرنا شروطاً عامة سابقاً..
مع إجراء بعض الاختبارات في الاحكام الشرعية والعقائدية واللغة والسياسة والخطابة وغيرها من الامور التي إن نجح فيها المرشح سيكون زيناً لآل الصدر لا شيناً عليهم.
وقال : أنصحكم بأن لا تخيبوا آمال قائدكم الذي عقد الآمال بعد الله بكم وبطاعتكم وانضباطكم ولا تنسوا أنكم عاهدتموه في السير معه في مشروعه الاصلاحي الوطني لإرجاع ما فسد من عراقنا الحبيب ومن مذهبنا العظيم ولنضيع الفرصة على الفاسـ**دين فلا يعودوا ليتحكموا بنا فيملأوا بنا القبور والسجون ولنخرج من بوتقة الفقر والذل الى العز تحت راية: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله..
والله ولي والتوفيق.
..اللهم إني نصحت وبلغت ..
وإن زللتم فهذا آخر العهد بكم بالصدر القائد بل بالعراق أجمع.
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