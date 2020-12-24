2020/12/24 | 20:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقرب من الصدر : يحق لأي أحد من أفراد التيار الصدري أن يُرشح للانتخابات

اكد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه يحق لأي أحد من أفراد التيار الصدري أن يُرشح لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات، فكلّنا من آدم وآدم من تراب.

وقال في تغريدة : نحن (العائلة الصدرية) ملزمون بأن نلتزم بالارشادات التي تصدر من المختصين الموثوقين المعينين من الجهات العليا ومن القيادة لكي يكون نجاح العمل الانتخابي مضموناً وبلا خروقات لكي لا تضيع آلاف الأصوات فيقل ويضمحل عدد الكراسي في مجلس النواب أو مجلس المحافظة .



فلا تستمعوا للمرجفين والمثبطين والعاملين على تفتيت وحدة الصف.

واضاف إن : اختيار فرد دون فرد لا يدل على الأفضلية إلا من ناحية التنظيم والتنسيق العالي لكسب الأصوات بصورة صحيحة وعملية نستطيع من خلالها أن نكون الكتلة الأكبر والتي ستكون سبباً لخدمة العراق عن طريق الاصلاح والخدمة وإرجاع هيبة العراق والمذهب.



ثم لتعلموا مجدداً أننا لا نرضى في هذه الانتخابات إلا بمرشح صدري (قح) عشق الشهيدين وأطاع القائد بكل جوارحه وقدم الشهداء وقدم العطاء ولم ينشق أو يهادن أو يشكك.

وتابع :لذا سنعلمكم لاحقاً ببعض الشروط الخاصة بعد أن نشرنا شروطاً عامة سابقاً..



مع إجراء بعض الاختبارات في الاحكام الشرعية والعقائدية واللغة والسياسة والخطابة وغيرها من الامور التي إن نجح فيها المرشح سيكون زيناً لآل الصدر لا شيناً عليهم.

وقال : أنصحكم بأن لا تخيبوا آمال قائدكم الذي عقد الآمال بعد الله بكم وبطاعتكم وانضباطكم ولا تنسوا أنكم عاهدتموه في السير معه في مشروعه الاصلاحي الوطني لإرجاع ما فسد من عراقنا الحبيب ومن مذهبنا العظيم ولنضيع الفرصة على الفاسـ**دين فلا يعودوا ليتحكموا بنا فيملأوا بنا القبور والسجون ولنخرج من بوتقة الفقر والذل الى العز تحت راية: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله..



والله ولي والتوفيق.



..اللهم إني نصحت وبلغت ..



وإن زللتم فهذا آخر العهد بكم بالصدر القائد بل بالعراق أجمع.

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