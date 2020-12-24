جامعة واسط تنظم المعرض التشكيلي الأول

2020/12/24 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واع

نظمت جامعة واسط ،اليوم الخميس، المعرض التشكيلي الأول لطلبة كلية الفنون الجميلة.

وقال عميد كلية الفنون الجميلة سامي الامارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن "المعرض ضم اكثر من (60) عملا فنيا للطلبة المتخرجين من كلية الفنون الجميلة في جامعة واسط"، مشيرا الى ان"هذا المعرض هو انعكاس وخلاصة نتاج مادة التخطيط المتقدم للعام الدراسي 2018-2019 ".

واضاف ، ان "مادة التخطيط المتقدم التي شهد قسم التشكيل دخولها لأول مرة ضمن منهاج المرحلة الرابعة، تتضمن ادخال خامات جديدة ومتنوعة ضمن العمل الواحد".

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