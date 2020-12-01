2020/12/24 | 20:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السيد سرمد عبد الاله رفضه دعوة وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماع مختصر على الاتحادات.

وقال عبد الاله في تصريح خص به 7SKY : رفضت شخصياً دعوة وزارة الشباب والرياضة المتأخرة ، لحضور اجتماع مختصر على الاتحادات الاولمبية ، كون هذا الاجتماع هو محاولة واضحة للالتفاف على ارادة الجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية ، و كان الغرض من الاجتماع هو الذهاب الى تشكيل لجنة ثلاثية ( تطبيعية اولمبية) تنفذ خارطة باسل عبدالمهدي .

واضاف : على السيد عدنان درجال احترام ارداة الجمعية العامة التي رسمها الاعضاء قبل ذهابه الى مسقط ونرفض اي مقترحات او افكار اخرى غرضها ايصال مجموعة من المقربين الى مشروع باسل عبدالمهدي واياد بنيان الى المكتب التنفيذي القادم.

يذكر ان خمس اتحادات اولمبية من اصل 24 اتحاد حضروا دعوة الوزير عدنان درجال لرسم خارطة الطريق الاولمبية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرمد عبد الاله : على درجال احترام ارادة الجمعية العامة ، والغرض من الاجتماع كان تشكيل لجنة تطبيعية 7 SKY TV.

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