نصب أكبر شجرة ميلاد في ساحة التحرير وسط بغداد (صور)

2020/12/24 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

باشرت أمانة العاصمة بغداد، الخميس، بنصب أكبر شجرة عيد ميلاد في ساحة التحرير وسط العاصمة، وذلك احتفاء بأعياد الميلاد.

واظهرت صورة اطلع عليها "ناس"، (24 كانون الأول 2020)، قيام آليات ضخمة بنصب شجرة عيد ميلاد تحيطها نشرة ضوئية كبيرة في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأفاد مراسلنا، بأن أعمال النصب ما زالت جارية لغاية الآن من قبل الكوادر المخصتة في أمانة بغداد، حيث تعتبر هذه الشجرة هي الأكبر في العاصمة مقارنة بباقي أشجار أعياد الميلاد فيها.

ووجه أمين بغداد علاء معن، في وقت سابق اليوم، بنصب أشجار الميلاد في شوارع العاصمة احتفاء بأعياد الميلاد.

وذكر بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020)، أن "معن ‫أوعز إلى جميع دوائر الأمانة بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة احتفاءً بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في عدد من الشوارع والتقاطعات لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بهذه المناسبة".

‫وأضاف، أن "الدوائر البلدية باشرت بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة، وتحرص على تهيئة جميع الفرص للأسر البغدادية للاحتفال بهذه المناسبة مع الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة بما يتعلق بالجانب الصحي ومنع تجمعات المواطنين".

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