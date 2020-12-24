المالية النيابية تصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدولار

2020/12/24 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، بياناً توضحيا بشأن سعر صرف الدولار.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية أكدت أن تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي وهو من صلاحية الحكومة حصرا، كون الحكومة هي التي ترسم وتنفذ السياسة المالية والنقدية".

واضاف البيان، أن "ورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية والقروض الدولية التي تحتسب على اساس الدولار، ويتم تحويلها للدينار العراقي اعتمادا على سعر الصرف".

ولفت الى ان "ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه، بل لاعتماده في حساب الايرادات والنفقات فقط".

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