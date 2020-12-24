الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة بعد إبرام اتفاق للبربكست

2020/12/24 | 20:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع التوصل لاتفاق تجاري لما بعد البريكست.وأعلن الاتحاد الأوروبي

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