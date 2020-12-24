نائب عن ديالى: هدنة جديدة لانهاء “نزاعات ابي صيدا” العشائرية

2020/12/24 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن النائب ايوب الربيعي، الخميس، عن هدنة جديدة لانهاء النزاعات العشائرية في ناحية ابي صيدا شمال شرق ديالى.

وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ابي صيدا عانت لاشهر طويلة بسبب النزاعات العشائرية المحتدمة التي كان لها تاثير سلبي على الامن والاستقرار والعوائل مؤكدا بان اجتماعا امنيا موسعا عقد في مقر قيادة الشرطة وسط بعقوبة بحضور القادة الامنيين وشيوخ العشائر من اجل التداول والنقاش حيال كل الملفات والسعي الى حسم النزاعات بشكل نهائي بين الاطراف العشائرية”.

واضاف الربيعي،ان” الاجتماع خرج بمقررات ايجابية ابرزها البدء بهدنة بين الاطراف المتنازعة لغاية العاشر من كانون الثاني القادم لافتا الى ان دعم السلم الاهلي وتحقيق الاستقرار مهمة وطنية نسعى الى تحقيقها مع كل الجهات والشخصيات مؤكدا بان ابي صيدا مدينة مضحية قدمت انهر من الدماء الزكية في مواجهة الارهاب وجهودنا تصب في خدمة الصالح العام”.

وكانت ابي صيدا شهدت نزاعات عشائرية محتدمة على مدار الاشهر الماضية ادت الى سقوط ضحايا ونزوح لعشرات الاسر وضرر بالغ للاسواق والدوائر الحكومية”.انتهى 25 ف

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