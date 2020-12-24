تنظيمات بغداد تهنىء المسيحيين بحلول اعياد الميلاد

2020/12/24 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، جميع المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة حلول اعياد الميلاد.

فيما يلي نص التهنئة:

"بإسم مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني السيدة رابحه حمد و جميع كوادر و اعضاء المركز نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد لجميع اخواننا المسيحيين ونتمنى أن تكون هذه المناسبة العزيزة فرصة لتعزيز الاخوة والمحبة والوحدة بين جميع العراقيين وإشاعة الأمن والسلام لجميع شعوب العالم.

كل عام وانتم بألف خير"

PUKmedia عن اعلام مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني

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