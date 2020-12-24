استمرار دعم التحالف الدولي للبيشمركة

2020/12/24 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اللواء قارمان نائب رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان، ان عمل قوات التحالف الدولي سيتغير الى الاستشارة.

ونقلت فضائية كوردستان عن اللواء قارمان قوله: ان المساعدات اللوجستية والمادية للتحالف الدولي ستبقى كما هي دون تغيير، موضحـا، ان التغييرات تشمل انتقال مهام التحالف من تدريب البيشمركة الى الاستشارة.

واضاف: ان الوزارة لديها الان مجموعة من المدربين الجيدين وبامكانهم تدريب قوات بيشمركة كوردستان، مؤكدا ان عمل التحالف سيقتصر على الاستشارة فقط.

PUKmedia ترجمة

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