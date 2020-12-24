الغنام ينفي اخبار تتحدث عن استهداف الانبار بصواريخ

2020/12/24 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد عمليات الأنبار اللواء الركن

ناصر الغنام، الخميس، صحة المعلومات

حول وجود "صواريخ" موجهة لاستهداف مبنى

محافظة الانبار.





وقال الغنام في بيان مقتضب تابعته وكالة

نون اليوم الخميس (24 كانون الاول 2

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