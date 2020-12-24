الذكاء الاصطناعي يكتشف آلاف الحفر الجديدة على سطح القمر

2020/12/24 | 20:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]استطاع علماء الكواكب أن يكتشفوا عبر صور فوتوغرافية التقطها مسبارا “تشانغ إيه – 1″ و”تشانغ إيه – 2” ما يزيد عن 110 آلاف حفرة جديدة ناجمة عن سقوط النيازك والكويكبات على سطح القمر.

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