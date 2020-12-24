الصحة: قرارات اللجنة العليا دخلت حيز التنفيذ.. وتحذر من أمر

2020/12/24 | 20:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة والبيئة، دخول قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيز التنفيذ اعتباراً من مساء اليوم الخميس لمنع وصول السلالة الجديدة من جائحة كورونا.

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