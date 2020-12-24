بدء قداس الميلاد المجيد في بغداد بحضور السيد عمار الحكيم وصالح

2020/12/24 | 20:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ قداس عيد الميلاد المجيد بكنسية مار يوسف في بغداد.

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