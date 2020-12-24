2020/12/24 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الخميس، ان الحكومة الناجحة لا تعطي مواطنيها بيد وتسلبهم باليد الاخرى، ولا تخفض رواتب موظفيها.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، ان “الحكومات الناجحة هي التي تزيد مداخيل دولها عن طريق استثمار مواردها الطبيعية، وتصدير الفائض من منتجاتها لتوفير العملة الصعبة، ولا تهدرها على استيرادات غير مدروسة”، مشددا على ان “الحكومة الناجحة لا تعطي مواطنيها بيد وتسلبهم باليد الاخرى، ولا تخفض رواتب موظفيها”.

واختتم تغريدته بوسم “رواتب الموظفين خط احمر“.

التالي

منذ ساعتين

رئيس مجلس النواب: رواتب الموظفين خط احمر

منذ 3 ساعات

رئيس الجمهورية يصادق على قانون تمويل نفقات الانتخابات النيابية

منذ 3 ساعات

المالية النيابية تصدر توضيحاً بخصوص سعر صرف الدولار

منذ 4 ساعات

الكربولي يتحدث عن تناقض واضح بين موقفين في مجلس الوزراء (وثيقة)

منذ 6 ساعات

رداً على قرارات ترامب..



البرلمان يطالب بفرض عقوبات على شركات اميركية

منذ 8 ساعات

مجلس الوزراء يقرر إكمال المناقشات الفنية لإنشاء مصفى ذي قار

منذ 9 ساعات

رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الدفاع تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات

منذ 11 ساعة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير الشباب والرياضة

منذ 11 ساعة

نائب: عفو ترامب عن قتلة العراقيين لا ينسجم مع التزام واشنطن بقيم حقوق الانسان

منذ 22 ساعة

بالوثيقة..



تحديد ساعات اغلاق المطاعم والمولات اعتبارا من الغد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: الحكومة الناجحة لا تعطي مواطنيها بيد وتسلبهم باليد الاخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: الحكومة الناجحة لا تعطي مواطنيها بيد وتسلبهم باليد الاخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).