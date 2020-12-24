جونسون: توصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري لما بعد بريكست

2020/12/24 | 20:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

واكد جونسون ان بلاده حققت فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده إنجاز بريكست، مشيرا الى أن اتفاق مرحلة ما بعد بريكست سيصب في مصلحة الطرفين.

وأضاف جونسون ان هذا اتفاق جيد لكل أوروبا ولجميع الشركاء، موضحا ان بريطانيا ستبقى الصديق الداعم للاتحاد الأوروبي، وان بلاده ستبقى حليف أوروبا وسوقها الأول.

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