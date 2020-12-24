عذَّبوها بمثقاب كهربائي.. العثور على ناشطة عراقية بعد اختطافها في بغداد

2020/12/24 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ناشطون عراقيون، الخميس، إنه تم العثور على ناشطة بارزة في الاحتجاجات الشعبية وعليها آثار تعذيب، بعد أيام على اختطافها من قبل مسلحين وسط بغداد.

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