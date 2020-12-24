2020/12/24 | 21:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الطواشة" تستنفر في ديالى.. عمل ضخم يمتد لاسابيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/24 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الطواشة" تستنفر في ديالى.. عمل ضخم يمتد لاسابيع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الطواشة" تستنفر في ديالى.. عمل ضخم يمتد لاسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).