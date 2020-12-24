الكاظمي من كنيسة سيدة النجاة: الفاشلون يحاولون إضعاف الدولة (صور)

2020/12/24 | 21:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يشارك في قدّاس ليلة عيد الميلاد المجيد في كنيسة سيّدة النجاة

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شارك رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، أبناء شعبنا من المسيحيين الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، إذ حضر سيادته القدّاس المُقام بهذه المناسبة في كنيسة سيّدة النجاة ببغداد.

وقال السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمة له: إن هذه الكنيسة شهدت جريمة نكراء أقدم عليها الإرهاب، إلّا أن إرادة شعب العراق الأبي لم تنكسر أمام من حاولوا فاشلين تضعيف الدولة والقانون.

وأضاف سيادته إن الأخوّة الإسلامية المسيحية كانت دائماً مثالاً بارزاً وحيّاً للتآخي الوطني، وإن العراقيين ليسوا إلّا أسرة واحدة وشعباً واحداً يشهد على ذلك تأريخهم وآثار حضاراتهم، ما يدحض أوهام الطائفية والتفرقة الدينية البعيدة تماماً عن الحقائق.

كما شدد السيد الكاظمي على سعي الحكومة الدؤوب للعمل على إعادة المهجّرين، بمن فيهم الذين هجّروا من أبناء المكوّن المسيحي الى ديارهم، وأن يتمتع المسيحيون العراقيون بوجودهم الضارب في عمق هذه الأرض، مواطنين مُكرّمين في ديارهم بين أخوتهم العراقيين من باقي الأطياف.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24-كانون الأول-2020

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