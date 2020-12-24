2020/12/24 | 21:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – حازم محمد حبيب

اعلنت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى داود النجار اليوم الخميس، اجراء مباحثات مع وزير الداخلية عثمان الغانمي بشأن الملفات التي تتعلق بالعمل الاستثماري.

وقالت النجار لـ"الصباح": ان اللقاء مع وزير الداخلية بحث عدة ملفات مهمة تتعلق بدعم العملية الاستثمارية في البلاد، في مقدمتها تنظيم دخول العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق بشكل غير قانوني، والقضاء على الروتين لتسهيل عمل المستثمرين، فضلًا عن الحد من البطالة المحلية عن طريق توفير فرص عمل باستبدال العمالة الاجنبية بأخرى عراقية

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