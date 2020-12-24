"هذا عيب".. أصالة تنشر صورة لطليقها وموجة تعاطف من نجمات عربيات

2020/12/24 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت أصالة صورة، الخميس، يظهر فيها طليقها المخرج الفلسطيني-المصري، طارق العريان، رفقة ثلاث سيدات، من بينهم عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان.

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