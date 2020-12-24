كورونا… غياب أي آثار جانية لدى 85% من متناولي احد اللقاحات: لا يمثل أي خطر

2020/12/24 | 21:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ذكر مدير مركز غاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا لم يسبب أي آثار جانبية لدى 85% من الذين تم تطعيمهم به.

وقال غينتسبورغ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إنه لم يتم خلال 3 مراحل من الاختبارات السريرية تسجيل أي آثار جانية لدى 85% من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وهم لا يواجهون أي عوامل إزعاج متعلقة بالتطعيم.

وأضاف مدير مركز غاماليا، الذي طور “سبوتنيك V”، أن “15% من الأشخاص الذين تناولوا اللقاح سجل عليهم احمرار في نقطة الحقن، وصداع خفيف يختفي خلال يوم، وانزعاج معين في العضلات”، مبينا أن الأثر الجانبي الأصعب الذي تم رصده هو ارتفاع الحرارة إلى مستوى 38 درجة، الأمر الذي يمكن معالجته بحبة واحدة من “باراسيتامول”.

وشدد على أن استخدام هذا اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة، مشيرا إلى أن “سبوتنيك V”، لا يمثل أي خطر بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم به.

وبدأت روسيا يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ويعتبر “سبوتنيك V” أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد هذا المرض الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 1.7 مليون شخص.

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