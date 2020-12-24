الكاظمي يعقد اجتماعاً مع عدد من رؤساء اللجان النيابية

2020/12/24 | 21:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان انه “جرى خلال الاجتماع التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها، وتم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح”.واستعرض رئيس مجلس الوزراء، “إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهات سيادته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات”.وتابع البيان “وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمستشارين”.

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