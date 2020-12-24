الكاظمي يجتمع بعدد من رؤساء اللجان النيابية لبحث موازنة 2021

2020/12/24 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الموازنة العامة لعام 2021، وذلك خلال ترأسه اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي الإعلامي، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية".

وتابع، "وجرى خلال الاجتماع التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها، وتم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح".

وتابع البيان، "واستعرض رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهاته على مسار الاصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات"، مبينا أن "الاجتماع حضره عدد من الوزراء والمستشارين".

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