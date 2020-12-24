2020/12/24 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس، المسيحيين في كوردستان والعراق بمناسة حلول اعياد الميلاد المجيد.

وجاء في نص التهنئة.

بمناسبة حلول ميلاد السيد المسيح عليه السلام، نتقدم باحر التهاني لجميع الاخوات والاخوة من المسيحيين في كوردستان والعراق.

ان الاخوة والاخوات المسيحيين وجراء الحروب والارهاب خلال الاعوام السابقة، عانوا من النزوح والآلام، متمين لهم العيش في ارض ابائهم، وبيوتهم بالاستقرار والوئام.

نتمنى ان يكون العيد مبعثا لزيادة تعميق روح السلام والوئام ووحدة الصف والتعايش السلمي بين الاديان والمكونات وان تتحرر البشرية من جائحة كورونا وانتهاء والماسي، وان يحظى الجميع بالحياة الرغيدة والسلام.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكتب السياسي يهنىء المسيحيين في كوردستان والعراق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكتب السياسي يهنىء المسيحيين في كوردستان والعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).