رئيس الجمهورية: لا بد من العمل الجاد لعودة المسيحيين

2020/12/24 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الخميس، خلال قداس الميلاد المجيد في كنيسة مار يوسف ببغداد، ان التطرف والفساد هما الوجه الحقيقي للارهاب.

واضاف سيادته: اننا بامس حاجة الى استلهام القيم النبيلة التي جاء بها السيد المسيح من اجل ان يسود روح السلام والتعايش، نحن بامس الحاجة الى لغة المحبة ..



بحاجة الى المصالح والتكاتف والمحبة بدلا من التناحر.



هكذا علمنا السيد المسيح وتعاليم الاديان.

كان عام 2020 عاما صعبا، شهدنا جائحة كورونا والازمة المالية وتصاعد التحديات الامنية..



وهي بحق تحديات جسيمة لنتفاعل في عامنا الجديد نستبشر خيرا بقدوم قداسة البابا الى العراق ونقول باسم جميع المكونات اهلا بقداسته في العراق موطن سيدنا ابراهيم،

وبين، انه ليس بخافي على احد ان المسيحيين عانوا من خلال الطرف والارهاب خلال السنوات السابقة، على ايدي الظلاميين والارهابيين وشاركهم في المعاناة اخوتهم في المكونات لان الارهاب لا يستثنى احد لابد من عمل الجاد وعودة المسحيين مجددا وحماية حقوقهم فهم اهل وملح هذا الوطن .



العراق هو عراق التنوع..



نستقبل العام الجديد وامامنا جملة من التحديات وخاصة في العراق الى وقفة جادة ومعالجة جريئة توسس الى حكم رشيد عادل وتؤسس لدولة مقتدرة ذات سيادة حماية لحقوق مواطنيها..



يقينا علينا ان نتابع مكافحة التطرف والفساد فهما الوجه الحقيقي للارهاب، لافتا الى ان العراقيين استطاعوا تسجيل اروع الملاحم ضد الارهاب علينا اكمال هذا النصر بمحاربة الفساد وتأمين حياة حرة كريمة ولن يكون دون اصلاح حقيقيي.

PUKmedia متابعة

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