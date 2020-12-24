رئيس الجمهورية: العراق بلا المسيحيين سيفقد التنوع وندعو لعودتهم جميعاً

2020/12/24 | 21:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، العراق بدون المسيحيين سيفقد التنوع وندعو لعودتهم جميعاً الى ارض الوطن، لافتا الى انه لا مجال سوى العمل على تحقيق الإصلاح.

وقال صالح خلال حضوره قداس الميلاد المجيد في كنيسة مار يوسف ببغداد، وتابعته /المعلومة/، :”نبارك لأهلنا المسيحيين في العراق والعالم بحلول أعياد ميلاد السيد المسيح”.

واضاف ان “ العراق بحاجة إلى لغة المحبة والسلام والمصالحة والتسامح”، لافتا الى ان “عام 2020 كان عاماً صعباً مليئا بالتحديات”.

وبين ان “ العراق يستبشر خيراً بقدوم البابا فرنسيس في آذار المقبل”، موضحا ان “ العراق بلا المسيحيين سيفقد التنوع وندعو لعودتهم جميعاً”.



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