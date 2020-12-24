موازنة 2021 تتصدر اجتماعا رفيع المستوى برئاسة الكاظمي

2020/12/24 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 كانون الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحديات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها، وتم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح".

وتابع، كما "استعرض الكاظمي، إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهاته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات"، مشيرا إلى ان "اللقاء حضره عدد من الوزراء والمستشارين".

وفي الاثنين الماضي (21 كانون الاول 2020)، صوت مجلس الوزراء، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي الثلاثاء (22 كانون الاول 2020) أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، وصول موازنة 2021 إلى البرلمان، مؤكدا تطبيق الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي فيها.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، انه تم "إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى مجلس النواب".

وأضاف، إن "هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي"، مشيرا إلى "البدء بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وتطبيق الورقة البيضاء في موازنة 2021".

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