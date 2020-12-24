التعليم تطلق قناة التعليم الموازي وتؤكد استمرار التقديم الى الخميس المقبل

2020/12/24 | 21:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للعام الدراسي 2021/2020.

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