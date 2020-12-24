السيد عمار الحكيم في قداس بغداد: نحن أمة واحدة وهويتنا العراق

2020/12/24 | 21:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم في قداس بغداد:

نحن امة واحدة ووطن واحد علينا ان نستذكر اهمية وحدتنا

رغم اختلافاتنا الدينية والمذهبية والقومية وهويتنا العراق الواحد

المسيحيون ليسوا اقلية بل الاضافة النوعية والوردة الزاهية في باقة الورد العراق وندافع عن حقوقعهم كماندافع عن حقوق جميع العراقيين

تمسكوا بوطنكم ودولتكم لبناء البلد على أسس صحيحة

لابد من توفير المناخ الملائم لإعادة المسيحيين الى وطنهم

حان الوقت لنكمل المشوار مشوار البناء والاعمار والتماسك واللحمة والوحدة وسنبقى جسرا مهما يربط الحضارات والديانات واتباع الديانات المختلفة

نستعد لزيارة قداسة بابا الفاتيكان فيها رسالة كبيرة للعراق والمنطقة ورسالة سلام والبدء من جديدة في عودة المسيحيين في اقامة صلواتهم الابراهيمية في العراق

وعلينا عد العدة وتوفير كل الامكانيات لهذه الزيارة التاريخية

ترك التخندقات والانتقال للاصطفافات الوطنية في الانتخابات المقبلة

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