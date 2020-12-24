قراءة في تصريحات السيد – جيمس جفري – - صلاح بدرالدين

2020/12/24 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين معروف عن المسؤولين الأمريكان خروجهم عن الصمت الدبلوماسي والتكتم الشديد خلال تادية مهامهم الرسمية عندما يصبحون خارج الخدمة خاصة الذين يشرفون منهم على ملفات تتميز بالخطورة في الدول والمناطق والساحات التي تشهد توترات وصراعات القوى والتزاحم في الاحتلالات والسيولة في الميليشيات المسلحة المتعددة الجنسيات والاهداف مثل الساحة السورية .



السفير الأمريكي السابق في سوريا خلال بداية الانتفاضة السورية – فو ......





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