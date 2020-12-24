هل المشكلة في الإسلام أم المسلمين - محمود يوسف بكير

2020/12/24 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_يوسف_بكير كان ‏التجديد هو شعار عصر النهضة الأوروبية أما شعار عصر النهضة الإسلامية الحالي فهو العودة إلى السلف الصالح أي تجاهل الحاضر وما هو آتي بكل متغيراته المعقدة والهروب إلى الماضي.



لم يعد الأمر يحتمل الكثير من الجدل ‏في أن أحوال المسلمين خاصة العرب منهم مزرية ليس بين المسلمين وغير المسلمين فقط ولكن بين المسلمين أنفسهم سواء على مستوى الدولة الواحدة او بين الدول الإسلامية بعضها البعض.



‏وأصبح الإسلام ب ......





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