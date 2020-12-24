2020/12/24 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع عدد من رؤساء اللجان النيابية الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي، ان “الكاظمي عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية“.

واضاف البيان، انه “جرى خلال الاجتماع التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها، وتم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح”.

واستعرض الكاظمي، “إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهات سيادته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات”.

وحضر اللقاء عدد من السادة الوزراء والمستشارين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع رؤساء لجان برلمانية موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع رؤساء لجان برلمانية موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).