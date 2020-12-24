جمال الضاري يهنئ الأخوة المسيحيين من أبناء ‫العراق‬ بمناسبة عيد الميلاد المجيد

2020/12/24 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نهنئ الأخوة المسيحيين من ابناء ‫العراق‬ الغالي بمناسبة اعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، سائلين الله لهم الأمن والسلام وان يعود جميع المهجرين والنازحين إلى منازلهم، وبهذه المناسبة نجدد دعوتنا للحفاظ على مكونات الوطن الأصيلة والالتزام بالهوية الوطنية الجامعة لكل العراقيين.

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