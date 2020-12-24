بومبيو يعلن بدء تشييد قنصلية أميركية في الصحراء الغربية

2020/12/24 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركية،مايك بومبيو، الخميس، عن بدء عملية تشييد قنصيلة أميركية في الصحراء الغربية بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب عليها.

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