المالية النيابية: تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي ومن صلاحيتها الحصرية

2020/12/24 | 22:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي ومن صلاحيتها الحصرية كونها هي من ترسم وتنفذ السياسة المالية والنقدية.وذكرت اللجنة في بيان، ان ” تحديد سعر صرف الدولارفي مشروع قانون موازنة 2021 هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية والقروض الدولية”.واضافت، ان “هذا الامر شأن حكومي ومن صلاحية الحكومة حصرا كونها هي من ترسم وتنفذ السياسة المالية والنقدية”.

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