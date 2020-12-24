2020/12/24 | 22:13 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني عدم وجود اتفاق بين الكتل النيابية على تأجيل الانتخابات المبكرة.

وقال الدوبرداني خلال اتصال هاتفي مع قناة (7SKY) الفضائية ان الانباء التي تشير الى تأجيل الانتخابات الى شهر تشرين الأول من العام المقبل لا يزال محصور في أروقة الكتل السياسية ولم يتم الاتفاق على مثل هكذا قرار، مشيرا الى ان تأجيل الانتخابات هو من صلاحية رئيس الوزراء بالتشاور مع مفوضية الانتخابات ويكون في حال تعذر المفوضية اجراؤها لأسباب فنية”.

وأضاف ان” الكتل السياسية لا تزال تبحث اجراء الانتخابات النيابية مع المحلية في آن واحد لغرض ضغط النفقات بعد اجراء تعديل على قانون انتخابات الحكومات المحلية ويكون مشابه لقانون الانتخابات البرلمانية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوبرداني لـ7SKY : لا يوجد اتفاق على تأجيل الانتخابات الى تشرين الاول 7 SKY TV.

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