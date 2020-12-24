طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع للأسبوع الثاني

2020/12/24 | 22:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، رغم ارتفاع التكاليف من أدنى مستوى على الإطلاق.

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