التعليم تعلن إطلاق قناة التعليم الموازي وتنبه بشأن فترة التقديم

2020/12/24 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إطلاق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للعام الدراسي 2021/2020، مشيرة إلى ان التقديم يستمر الى يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 كانون الاول 2020)، إن "القبول ضمن هذه القناة يشترط أن يكون الطالب مستوفيا للشروط المتعلقة بالقبول المركزي، ويجب أن لا يقل معدل المتقدم للقبول ضمن هذه القناة عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة) على مستوى الجامعات العراقية".

وأضاف العبودي: "وثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (التمريض، التقنيات الصحية والطبية، المعاهد التقنية الطبية) وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية والمعاهد الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات ومن ضمنها الطب البيطري".

وأوضح، أنه "يحق للطلبة من خريجي السنتين الدراسيتين 2018-2019 و2019-2020 التقديم الى هذه القناة سواء أكان لديهم قبول مركزي أم غير مقبولين أم كانوا ممن التحقوا بالدراستين المسائية أو الاهلية أم كانوا من المقبولين ضمن القناة نفسها".

وتابع، أنه "يحق للطلبة الذين قدموا على قنوات (الأهلي، المسائي، المنحة) التقديم الى الموازي ويلغى قبولهم السابق في حال المباشرة بالدراسة ضمن هذه القناة"، لافتا الى أن "الطالب يتاح له التقديم على اختيار واحد ولغاية عشرة اختيارات".

وأشار العبودي، الى أن "استمارة التقديم تستمر الى غاية الخميس الموافق 2020/12/31 وأن الطالب لا يحتاج الى تفعيل رقمه الامتحاني في الجامعات العراقية وبإمكانه التقديم من خلال استخدام الرقم الامتحاني والرمز السري عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ".

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