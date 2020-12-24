ألمانيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

2020/12/24 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، الخميس، أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مبينة أن المصابة كانت قادمة من بريطانيا وتخضع حاليا للعزل الصحي.

وقالت وزارة الصحة في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوبي ألمانيا، (24 كانون الاول 2020)، أن سيدة قدمت إلى مطار "فرانكفورت أم ماين" من بريطانيا يوم 20 كانون الأول خضعت لفحص خاص بفيروس كورونا كشف إصابتها بالسلالة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا.

وأضافت الوزارة عبر "تويتر" أن المصابة وصلت إلى ألمانيا بهدف زيارة أقربائها وهي توجهت من المطار إلى منزلهم بواسطة سيارة تابعة لهم، مبينة أن السيدة تخضع حاليا للعزل الصحي.

وفي 14 كانون الأول، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "B.



1.1.7"، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وأدى هذا التطور إلى إعلان عدد من دول العالم، بينها روسيا، تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.

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