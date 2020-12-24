القوات الامنية تحبط محاولة تسلل 10 ارهابيين الى الانبار

2020/12/24 | 22:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ، الخميس، احباط محاولات تسلل 10 مطلوبين للقوات الامنية بتهمة 4/ ارهاب من السيطرات الامنية عند مداخل المحافظة من جهة بغداد .

وقال رزيج لـ/ المعلومة/ ان “قيادة شرطة الانبار تمكنت ومنذ استلامها قبل اقل من اسبوع من استلام المهام الامنية للسيطرات ونقاط التفتيش الامنية من اعتقال 10 مطلوبين بتهمة 4/ ارهاب اثناء محاولتهم التسلل الى مدن الانبار من سيطرتي التحدي والصقور التي تربط الانبار بمحافظة بغداد فضلا عن اعتقال مطلوبين كانوا يرومون التسلل من سيطرة الشهيد احمد الصداك غربي الانبار”.

واضاف ان “قوات الشرطة المحلية المتمركزة في تلك السيطرات تمكنت ايضا من حجز عجلتين صادرة بحقهما اشارة حجز من الدوائر المرورية ، مبينا ان” القوات الامنية تمتلك معلومات وبيانات عن المطلوبين والمنتمين لإرهابي داعش تقوم بتعقبهم وفق معلومات استخباراتية”.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار استلمت مهام 5 سيطرات امنية رئيسية من بقية صنوف الاجهزة الامنية “.



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