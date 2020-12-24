السيد عمار الحكيم يحث المسيحيين على التمسك ببلدهم ودعم المشاريع الوطنية

2020/12/24 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حث رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، مساء الخميس، المسيحيين على التمسك ببلدهم ودعم المشاريع الوطنية.

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