فلسفة العروبة عند الحصري - ميثم الجنابي

2020/12/24 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي لقد أراد الحصري إبراز وتأسيس أهمية الموقف من الفكرة العربية القومية عبر رفعها إلى مصاف المرجعية النظرية والعملية.



من هنا تدقيقه للكلمة والعبارة لأنها تعكس بقدر واحد منهج الرؤية ومنطق الاحتمالات الكامنة فيها.



لهذا نراه يقف بالضد من عبارة وفكرة "الشرق الأوسط" وأمثالها.



وطالب بترك فكرة "الشرق الأوسط" والتمسك بفكرة "العالم العربي" .



وكتب بهذا الصدد يقول: "إننا لا نعترف بوجود "الشرق الأوسط" إنما نقول ب ......





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