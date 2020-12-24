منظمة حقوقية تصدر تقريراً عن المقابر الجماعية لضحايا داعش في ديالى

2020/12/24 | 22:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / ديالى

كشفت منظمة ديالى لحقوق الانسان ، الخميس، عن اجمالي المقابر الجماعية لضحايا داعش التي تم اكتشافها في المحافظة.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان في ديالى طالب الخزرجي في حديث لـ/المعلومة/،ان” بعد تحرير مدن ديالى التي اجتاحها تنظيم داعش بعد حزيران 2014 تم اكتشاف 6 مقابر جماعية لضحاياه بينهم مدنيين وعناصر امن جرى اعدامهم من قبل التنظيم الارهابي في مناطق ضمن حدود ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة ومحيطها”.

واضاف ان” اجمالي جثامين الشهداء التي عثر عليها في المقابر الـ6 اكثر من 70 لافتا الى انه ربما هناك مقابر اخرى لم تكتشف بعد لان اجمالي من خطفهم داعش خلال فترة اجتياحه اكثر من 210 شخص لايزال مصير اغلبهم مجهولا حتى اللحظة”.

وكانت خلايا تنظيم داعش اجتاح عدة مدن في ديالى بعد حزيران 2014 وقام بخطف العشرات واعدامهم في مجازر بشعة بعضها بث عبر مواقع التنظيم الارهابي”.

وكان تنظيم داعش اجتاح مناطق واسعة من ديالى بعد حزيران ٢٠١٤ وسيطر على مدن عدة قبل تحريرها من قبل الحشد الشعبي والقوات الامنية “.انتهى ٢٥ف

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