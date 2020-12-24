2020/12/24 | 22:44 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد محافظ النجف لؤي الياسري المحترم بديوان المحافظة مساء اليوم الخميس خمسة من لاعبي نادي النجف لكرة القدم وهم محمد كاصد وشادي الحموي وطاهر حميد ويليسن وتالا وقام بتكريمهم لتقديمهم مستوى مميز

ووعد الياسري بالمزيد من الدعم للفريق بالمباريات المقبلة ولاسيما المباراة المرتقبة أمام القوة الجوية الاحد المقبل والتي ستقام على ملعب النجف الدولي

وحضر اللقاء عضو الهيئة الإدارية للنادي الاستاذ رحيم لفتة والذي أثنى على المبادرة ودعم السيد المحافظ ووقوفه مع النادي في السراء والضراء

اللاعبين بدورهم قدموا الشكر والثناء للسيد المحافظ على دعمه للفريق وتواصله معه بكل كبيرة وصغيرة متمنين له دوام الموفقية لخدمة مدينة امير المؤمنين النجف الاشرف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري يواصل دعمه للغزلان ويكرم خمسة من لاعبيه المميزين 7 SKY TV.

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