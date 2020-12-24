المالكي يرحب بالوساطة مع الصدر: لا أسعى إلى رئاسة الوزراء إلا إذا سعت لي!

2020/12/24 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رحب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، بإجراء وساطة مع التيار الصدري، فيما اشار إلى أنه سيقبل رئاسة الحكومة إذا كُلف بالامر، وتهيأت الظروف المناسبة.

ونفى المالكي في تصريح لقناة العالم الإيرانية، وتابعه "ناس" (24 كانون الأول 2020) أن يكون طرف قد اجرى وساطة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو أبلغه بذلك.

وقال المالكي: "لم يأتني شخص يقول أنا وسيط بينكما، وإنما أسمع وأقرأ بالإعلام، ومن ناحية عملية لم يأتنا وسيط يقول أريد ذلك..



لكن من جانبي أنا بنفسي قلت بأنني أرحب وليس عندي مانع أن تكون هناك علاقات ومعالجة لكل الخلفيات، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون، بل أنا قلتها ولربما الآخرون فهموها على أنها وساطات".

وأضاف، "إنني بنفسي صرحت وقلت أنا أرحب ويداي ممدودة إلى التعاون وإنهاء كل الخلافات، أما كما أسمع بالإعلام بأنه قد توسطت الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني..



فهذه ليست لها صحة، لحد الآن".

ماذا عن رئاسة الوزراء؟

وتطرق المالكي، إلى منصب رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أنه سيقبل بالمنصب في حال عُرض عليه، بشرط توافر الظروف المناسبة.

وقال المالكي، : إن "الانتخابات لا تُحزر، ولكن تقديرنا أن نتائجنا ستكون أفضل من نتائج هذه المرحلة أو الدورة التي نحن فيها، أما قضية رئاسة الوزراء أنا قلت مرارا بأن ليست لدي رغبة، ولكن أنا لن أتوقف يوما عن أداء وتحمل المسؤولية وخدمة العراق والعراقيين إذا اقتضت الأمور وتهيأت الأجواء وطلب مني أن أكون رئيس وزراء..



فسوف أكون".

وأضاف، "أنا لا أسعى لها ولكن إذا هي سعت لي أنا سأقول أهلا وسهلا لكي أخدم وليس لكي أعيش رئيس وزراء على الطريقة التي يريد أن يكون البعض رئيس وزراء كيفما يكون".

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