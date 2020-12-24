الكاظمي يهنئ المسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام

2020/12/24 | 22:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

وأعرب الكاظمي في تغريدة على تويتر عن تمنياته للمسيحيين كل الخير في ظل العائلة العراقية الواحدة، مستلهما من المناسبة رمزية الأمل بعد الألم متمنيا السلام والتآخي والازدهار للعراق والخير والرفاه لكل الإنسانية.

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